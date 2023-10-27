أسعار النفط العالمية تهبط أكثر من دولارين وخام «غرب تكساس» يسجل 83.21 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين عند التسوية مع انحسار المخاوف إزاء اتساع الصراع في الشرق الأوسط في الوقت نفسه الذي أظهر فيه الطلب الأمريكي علامات على الضعف، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفقدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار لتنخفض 2.44 % إلى 87.93 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع برنت نحو اثنين بالمئة يوم الأربعاء عند التسوية. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.18 دولار، أو 2.55 بالمئة، إلى 83.21 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط في الآونة الأخيرة دفعة من مخاوف تأثير اتساع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إمدادات النفط الخام العالمية، وهو صراع ربما يضع إيران وحلفاءها في المنطقة في مأزق.

وتبددت هذه المخاوف بحلول ظهر أمس الخميس.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز “السوق في حالة توتر”. وأضاف “من الضروري فهم أننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مكاسب كبيرة في السوق”.

وأشارت زيادة في مخزونات الخام الأمريكية في أحدث أسبوع إلى ضعف حجم الطلب.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 240 ألف برميل.

وتأتي البيانات عقب انخفاض مفاجئ هذا الشهر في بيانات النشاط التجاري بمنطقة اليورو.

وخفضت أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يوميا في وقت سابق هذا العام وفي سبتمبر أيلول مددت خفض مستوى الإنتاج حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك في أواخر نوفمبر.