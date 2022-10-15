أسعار النفط العالمية تنخفض 6.4% في أسبوع وسط مخاوف الركود العالمي

اختتمت أسعار النفط معاملات الأسبوع على انخفاضات قوية، في ظل تنامي المخاوف من حصول ركود عالمي وضعف الطلب على النفط خاصة في الصين، والتي فاقت الدعم الذي تلقته الأسعار جراء خفض تكتل أوبك+ الإنتاج النفطي بواقع 2 ملايين برميل يوميا.

وخلال تعاملات أمس الجمعة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1%، لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 3.50 دولار، أو 3.9 %، إلى 85.61 دولار.

وتأرجح كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط بين الارتفاع والانخفاض لمعظم جلسة الجمعة.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع خام برنت بنسبة 6.4 %، فيما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 7.6%.

وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، مما يعزز الآراء القائلة بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي. ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة الأمريكي التالي في مطلع نوفمبر.

وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة استمرت في التحسن بشكل مطرد في أكتوبر، لكن توقعات التضخم للأسر تراجعت قليلا.