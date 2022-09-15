أسعار النفط العالمية تنخفض الخميس بفعل مخاوف من ضعف الطلب وارتفاع الدولار

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق النفط العالمية، إذ تجاوزت المخاوف من ضعف الطلب بسبب زيادة كبيرة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى ارتفاع الدولار تعطل الإمدادات المحتمل كمحط التركيز.

ولم تنجح أسعار العقد الآجلة الرئيسية لخام برنت في الحفاظ على مكاسبها السابقة وانخفضت بواقع 23 سنتا، أو 0.2 %، إلى 93.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.1 % إلى 88.39 دولار.

ارتفاع المخزون الأمريكي

وكانت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.

قوة الدولار

ويعتبر الدولار القوي أيضا من العوامل المؤثرة بالسلب على الطلب على النفط، إذ أصبحت السلع المقومة بالدولار، ومنها النفط الخام، أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % اليوم الخميس بالقرب من ذروته الأخيرة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إنها تتوقع تحولا واسع النطاق من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، قائلة إن الطلب الإضافي على النفط سيبلغ في المتوسط 700 ألف برميل يوميا من أكتوبر من العام 2022 إلى مارس 2023- أي ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام.