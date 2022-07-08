أسعار النفط العالمية تنخفض الجمعة وسط مخاوف من الركود

هبطت أسعار النفط خلال خلال تعاملات اليوم الجمعة في أسواق النفط العالمية، وسط تزايد المخاوف من وقوع ركود اقتصادي، وهو ما اثر بالطبع سلبا على الطلب على النفط الخام في العالم.

وسجلت أسعار النفط اليوم للعقود الآجلة تسليم أغسطس للنفط الخام هبوطا ، فيما انخفضت اسعار العقود الآجلة بالنسبة لمزيج خام برنت القياسي بنسبة طفيفة في ختام جلسات الأسبوع.

واستقرت أسعار خام برنت اليوم في منتصف التعاملات عند مستوى 104 دولارات للبرميل، بينما وصلت اسعار النفط الخام إلى 102 دولار للبرميل.

مخزونات النفط الأمريكي يرتفع 8.2 مليون برميل في أسبوع

ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بما يخالف توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفض مخزون البنزين والمقطرات.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي -الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس، زاد مخزون الخام بمقدار 8.2 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو 2022، ليصل الإجمالي 423.8 مليون برميل.

وكانت توقعات مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأمربكية بنحو 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وصدر التقرير الأسبوعي للمخزون الأمربكي أمس الخميس بدلًا من الموعد المعتاد يوم الأربعاء، بسبب عطلة عيد الاستقلال في أميركا في الرابع من يوليو الجاري.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية، مع تراجع مدخلات النفط الخام في مصافي التكرير بنحو 228 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 16.438 مليون برميل يوميًا، ما يعني تباطؤ الطلب على الخام.

وبحسب التقرير، تراجع الاحتياطي الإستراتيجي لمخزونات النفط بمقدار 5.8 مليون برميل، ليصل إلى 492 مليون برميل.