أسعار النفط العالمية تنخفض الجمعة بعد إعلان أمريكا تباطؤ إعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي

هبطت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة مواصلة خسائر اليوم السابق، بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعواما، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 % إلى 75.43 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.7 % إلى 69.44 دولار للبرميل.

وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين ثلاثة وأربعة %، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب يوم الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام. ودفعت مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1983.

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر الماضي أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67 و72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.