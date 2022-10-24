أسعار النفط العالمية تنخفض الإثنين إلى ما دون 90 دولارا للبرميل

هبطت أسعار النفط الخام خلال تعاملا اليوم الإثنين نتيجة ضعف الطلب الذي يلقى بظلاله السلبية على الأسواق إلى جانب الصعود في سعر الدولار الذي يرفع من تكلفة شراء ونقل وتأمين النفط الخام، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وهبطت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الشهر الجاري دون التسعين دولار،بعدما كشفت البيانات الأخيرة تباطؤ طلب الصين على الخام، مما عزز مخاوف زيادة المعروض في الأسواق.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الإثنين أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 9.79 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، ورغم ارتفاعها عن أغسطس، لكنها أقل بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث قلصت المصافي المستقلة الإنتاجية وسط هوامش ربح ضعيفة وتراجع في الطلب.

وقال محللو “آي إن جي” إن حالة عدم اليقين بشأن سياسة “صفر كوفيد” في الصين وأزمة العقارات تلوح في الأفق على الرغم من النمو الأفضل من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث للبلاد.

وفي المقابل توقع جولدمان ساكس أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط تشكل اتجاهًا هابطًا محدودًا للأسعار، بعدما أعلنت الإدارة الأسبوع الماضي خطة لسحب 15 مليون برميل إضافية بحلول نهاية العام الجاري.

وانخفض سعر خام برنت القياسي ليوم الإثنين إلى أدنى مستوياه منذ 3 أكتوبر الجاري نزولًا إلى مستويات قرب الـ 89 دولار للبرميل بخسائر 4 دولارات في البرميل أو ما يعادل 4.2%.

وهبط خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات الإثنين بأكثر من 2.2% أو ما يعادل 2 دولار في البرميل نزولا إلى مستويات دون الـ 82 دولار للبرميل.