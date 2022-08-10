أسعار النفط العالمية تنخفض الأربعاء بعد صدور بيانات مخزونات الطاقة الأمريكية

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أسواق النفط العالمية فى أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن زيادة في مخزونات النفط الخام في بلادها، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وخلال تعاملات اليوم انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.39% وسجلت حوالي 90.17 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود خام برنت بنسبة 0.44% وسجلت حوالي 95.90 دولار للبرميل.

وعلي الرغم من إعلان روسيا مساء أمس بشأن انقطاع إمدادات النفط إلى أوروبا التي تسببت في ارتفاع سعر النفط وقتها وعززت مخاوف نقص المعروض، جاءت بيانات الطاقة الأمريكية لتصدم الأسعار وتتسبب في انخفاضها بعد صدور بيانات معهد البترول وتوقعات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية.

زيادة في المخزون الأمريكي

وانخفضت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء بعد أن كشفت الولايات المتحدة عن زيادة في مخزونات النفط في البلاد، حيث تستمر المخاوف بشأن الركود الاقتصادي في الأسواق العالمية في النمو. وهذا ما أثر بدوره سلبيا علي أسعار النفط وقضى علي مخاوف نقص المعروض من النفط الخام بالرغم من الإعلان الروسي.

ويأتي انخفاض النفط بعد أن صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في أحدث تقرير شهري لها مساء أمس حول النفط بأنه من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط نحو 2.08 مليون برميل يوميا فقط، وذلك انخفاضا من 2.23 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة، وهو ما يزيد مخاوف نقص الطلب علي خام النفط.

وعلاوة على ذلك، صرح جيمس بولارد عضو الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس بوقت متأخر مساء أمس، أن مجلس الفيدرالي علي استعداد لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلي الفترة القادمة، وهذا في ظل معدلات التضخم المرتفعة والمتزايدة. وهذا ما يزيد بدوره توقعات الركود الاقتصادي.

وأكد بولارد أن نية الفيدرالي الأمريكي بالوصول بأسعار الفائدة إلى 3.75% مع حلول نهاية العام الجاري قد تغيرت لتصل لنسبة 4%، استجابة للبيانات الاقتصادية والتطورات الأخيرة مع ثبات ارتفاع التضخم بقوة. وذلك كان من شأنه أن يؤثر سلبيا علي سعر النفط خلال تداولات اليوم.

مصادر الطاقة الأخرى



وفيما يتعلق بمصادر الطاقة الأخرى وبعيدا عن أسعار النفط، ارتفعت عقود البنزين خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.36% لتسجل 2.9714 دولار للجالون .

وارتفعت عقود الغاز الطبيعي وسجلت 7.843 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنسبة ارتفاع 0.14% في حين انخفضت عقود زيت التدفئة بنسبة 0.74% وسجلت حوالي 3.3102 دولار أمريكي.