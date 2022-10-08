أسعار النفط العالمية تقفز لأعلى مستوى في 5 أسابيع عقب قرار «أوبك+»

ارتفعت أسعار النفط بحوالي 4% في أسواق النفط العالمية، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، بدعم من قرار أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ العام 2020 رغم القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع النفط لليوم الخامس على التوالي رغم صعود الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر عادة على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار أو 3.7% إلى 97.92 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو 4.7% إلى 92.64 دولار للبرميل.

كان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 30 أغسطس وللخام الأمريكي منذ 29 أغسطس.

وسجل العقدان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس هذا الأسبوع، وارتفع برنت خلال الأسبوع بنحو 11% والخام الأمريكي 17%.

وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للسمسرة في النفط: “من بين التداعيات الرئيسية لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر مئة دولار للنفط”.

ويأتي الخفض الذي قرره تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي ما سيقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن خيبة أمله بشأن خطط أوبك+ وقال هو ومسؤولون آخرون إن الولايات المتحدة تدرس جميع البدائل الممكنة لمنع ارتفاع الأسعار.