أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في انفجار بمستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 % إلى 91.97 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 %، إلى 88.92 دولار للبرميل.

وأخذت الأسواق في الاعتبار المخاطر بعد مقتل نحو 500 فلسطيني في انفجار مستشفى بمدينة غزة يوم الثلاثاء تبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون اللوم فيه.

ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء “إن إلغاء القمة بين بايدن والقادة العرب يقلل من احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين حماس وإسرائيل”.

وتشعر الأسواق بالقلق أيضا إزاء شن إسرائيل هجوما بريا على غزة.

ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل يوم الأربعاء لإظهار الدعم لها في حربها مع حماس.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وكان ذلك انخفاضا حادا مقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 300 ألف برميل فقط.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافيا لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر مما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام. ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.