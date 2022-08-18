أسعار النفط العالمية تقفز الخميس بعد صادرات قياسية من أمريكا

قفزت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ستة أشهر بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن صادرات خام قياسية للأسبوع الماضي، حسبما ذكر موقع “‘إنفيستينج دوت كوم”.

ومع ذلك فإن المكاسب في أسعار النفط الخام كانت محدودة بتوقعات بإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015 قريبًا، مما يمهد الطريق لإلغاء العقوبات الأمريكية التي قد تؤدي إلى عودة حوالي مليون برميل يوميًّا أو أكثر من النفط من الجمهورية الإسلامية إلى السوق.

كما حدَّ من ارتفاع أسعار النفط الخام تقرير لرويترز يشير إلى فائض في صادرات النفط من روسيا، هذا العام. ووفقًا لوثيقة وزارة الاقتصاد التي اطلعت عليها رويترز، فستعزز أحجام صادرات النفط المرتفعة، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز، أرباح موسكو من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار هذا العام، بزيادة 38% عن عام 2021.

أسعار النفط

في هذه الأثناء استقر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المؤشر الرئيسي للخام الأمريكي، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 89.11 دولار للبرميل.

وسجل في وقت سابق أعلى مستوى للجلسة عند 89.12 دولار مرتفعًا من قاع يوم الثلاثاء عند 85.73 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 26 يناير.

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي المتداول في لندن للخام، بنسبة 1.3% إلى 94.85 دولار. وكان أعلى مستوى له خلال جلسته 95.95 دولارًا.

ونزل خام برنت يوم الثلاثاء 91.72 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 16 فبراير.

وقد ارتفع النفط بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكي تراجعت بنحو سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع قياسي للصادرات وإصدار أقل من المعتاد من احتياطي النفط الطارئ في البلاد.