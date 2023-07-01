أسعار النفط العالمية تغلق مرتفعة لتسجل رابع خسارة فصلية على التوالي

أغلقت أسعار النفط العالمية على ارتفاع، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس والتي انتهت أمس الجمعة 56 سنتا، أو 0.8 %، إلى 74.90 دولار عند التسوية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو، انتهى العقد منخفضا 6%.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو 1.1 % إلى 70.64 دولار للبرميل. وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5 % تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.

وبالنسبة لتعاملات يوم الجمعة، عزز تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين أسعار الخام.

وجاء الدعم أيضا من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو بالإضافة إلى اتفاق أوبك+ الأوسع نطاقا للحد من الإمدادات حتى 2024.

وأظهر مسح لرويترز شمل 37 اقتصاديا ومحللا أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.