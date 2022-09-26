أسعار النفط العالمية تعوض خسائرها الإثنين .. وارتفاع الدولار يحد من المكاسب

سجلت أسعار النفط صعودا في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في أعقاب هبوطها إلى أقل مستوياتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد المخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود اقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد مؤشر الدولار إلى إلى ذروته في 20 عاما، ليحد من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2% إلى 86.32 دولار للبرميل الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3% إلى 78.95 دولار للبرميل. وانخفضت تعاقدات الخامين نحو 5% يوم الجمعة.

وقال محللون إنه من المتوقع أن يجد النفط الخام بعض الدعم بعد أن عززت روسيا قواتها للحرب على أوكرانيا ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر.

ومع انخفاض الأسعار سيتحول الاهتمام إلى ما قد تفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، والتي يطلق عليها اسم أوبك +، عندما يجتمعون في الخامس من أكتوبر ، بعد الاتفاق على خفض الإنتاج بشكل متواضع في اجتماعهم الأخير.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: “الانخفاض قد يؤدي إلى تدخل أوبك مرة أخرى، مشيرين إلى تصريحات وزير النفط النيجيري تيميبر سيلفا الذي قال إن أوبك ستدرس خفض الإنتاج لأن الأسعار الحالية تضر بميزانيات بعض الأعضاء.

ولكن في ضوء قيام أوبك + بإنتاج كميات أقل بكثير من المستوى المستهدف لإنتاجها فمن غير المرجح أن يكون لأي خفض مُعلن تأثير كبير، إن وجد، على العرض الفعلي.