أسعار النفط العالمية تعاود الصعود الأربعاء بعد تراجع حاد

صعدت أسعار النفط بنحو 3% في تعاملات اليوم الأربعاء في أسواق النفط العالمية، قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها مع إقبال المستثمرين على السوق، بعد تراجع شديد في الجلسة السابقة إذ عادت مخاوف مرتبطة بالإمدادات مع استمرار القلق من ركود عالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعدت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لمزيج خام برنت القياسي بما يصل إلى 3.08 دولار أو 2.9% ليصل سعر البرميل إلى 105.85 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما هوت بنسبة 9.5% أمس الثلاثاء وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس الماضي.

وسجلت الأسعار في أحدث تداول لها ارتفاعا بلغ 1.63 دولار أو 1.6% إلى 104.40 دولار للبرميل في الساعة 0650 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 102.14 دولار للبرميل مسجلا زيادة بلغت 2.64% أو 2.7%، بعدما أغلق دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نهاية أبريل.

وتراجع العقد لفترة موجزة مع ارتفاع الدولار لكنه استأنف الصعود وسجل في أحدث تداول زيادة 1.20 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 100.70 دولار للبرميل.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في عدة أعوام مقابل عملات رئيسية أخرى.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي قد يحد من الطلب.

هبوط الاحتياطي الاستراتيجى الأمريكى من النفط لأدنى مستوى منذ 36 عامًا

تراجعت مخزونات النفط الخام فى الاحتياطي الاستراتيجى للولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 36 عامًا، مع استمرار سياسة السحب من المخزون لخفض الأسعار، وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي هبط بمقدار 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجارى.

ووصل مخزون الخام فى احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى 497.9 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل عام 1986.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أقرت خطة لسحب نحو مليون برميل يومياً من الاحتياطيات على مدى ستة أشهر، في محاولة لخفض أسعار البنزين جراء صعود أسعار الخام عالميا.