أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع اليوم وتواصل مكاسبها القوية

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لتواصل سلسلة قوية من المكاسب بعد أن حددت الحكومة الأمريكية خططًا للبدء في إعادة ملء احتياطي النفط الإستراتيجي للبلاد، في حين قدمت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط الدعم أيضًا.

وأعلنت وزارة الطاقة عن عروض يبلغ مجموعها 6 ملايين برميل سيتم تسليمها بين ديسمبر من هذا العام ويناير 2024، حيث سعت إدارة بايدن لبدء إعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي من البترول والذي تم سحبه بكثافة.

وكانت الحكومة سحبت حوالي 200 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي منذ أوائل عام 2022، ليصل الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عامًا في محاولة لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة إنها ستوقع عقود شراء لإعادة التعبئة بسعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل، وستستمر أيضًا في تقديم طلبات شراء النفط حتى مايو 2024 على الأقل.