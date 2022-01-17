أسعار النفط العالمية تصعد.. وبرنت عند أعلى مستوى فى 3 سنوات

شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الإثنين فبلغت العقود الآجلة لمزيج برنت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات إذ يراهن المستثمرون على أن الإمدادات ستظل محدودة بسبب ضغوط على الإنتاج لدى منتجين كبار في حين لم يتأثر الطلب العالمي بانتشار المتحور أوميكرون، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار النفط في العقود الآجلة لمزيج برنت 40 سنتا أي بنسبة 0.5 % إلى 86.46 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجلت العقود 86.71 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر 2018.

أسعار النفط فى عقود خام غرب تكساس ترتفع

وارتفعت أسعار النفط في عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7 % إلى 84.40 دولار للبرميل بعد أن بلغت 84.78 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ العاشر من نوفمبر 2021.

وتأتي المكاسب في أعقاب ارتفاع الأسبوع الماضي صعد فيه خام برنت بأكثر من 5% وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6%.

وقال متعاملون إن الإقبال الشديد على شراء النفط المدفوع بنقص الإمدادات وإشارات على أن المتحور أوميكرون لم يؤثر على الطلب كما كان يُخشى دفع أسعار بعض أنواع الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات فيما يشير إلى أن ارتفاع سعر برنت قد يستمر لفترة أطول.

وتتراجع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من المنتجين الآخرين، تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج التي طبقت عندما انهار الطلب في 2020.

العديد من صغار المنتجين لا يمكنهم زيادة الإمدادات

لكن العديد من صغار المنتجين لا يمكنهم زيادة الإمدادات ويشعر آخرون بالقلق من ضخ المزيد في حال حدوث انتكاسة جديدة في جائحة كوفيد-19.

وأبدى مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة قلقهم من أن تكون روسيا تحضر لمهاجمة أوكرانيا إذا فشلت المساعي الدبلوماسية. وأصدرت روسيا، التي تحشد قوات قوامها نحو 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، صورا لتحرك قواتها.

وقال مسؤولان أمريكيان ومصدران من قطاع الطاقة لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة الأمريكية أجرت محادثات مع عدة شركات طاقة دولية بشأن خطط طوارئ لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا في حال عطل صراع بين روسيا وأوكرانيا الإمدادات الروسية.

هبوط مخزونات الخام الأمريكية

ومن ناحية أخرى، هبطت مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 لكن مخزونات البنزين ارتفعت مع ضعف الطلب وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقالت مصادر لرويترز إن الصين تعتزم السحب من مخزوناتها النفطية قرب عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ يوم 31 يناير وتستمر حتى السادس من فبراير في إطار خطة منسقة مع الولايات المتحدة ومستهلكين كبار آخرين للحد من ارتفاع الأسعار العالمية.

وزير الطاقة السعودي يقول إنه “مرتاح” على الدوام لأسعار النفط

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إنه “مرتاح” على الدوام لأسعار النفط وإن السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية أمر يخص الحكومة الأمريكية.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر تشرين الثاني إنها ستسحب نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود.

وقال الوزير السعودي للصحفيين في دبي ردا على سؤال بشأن استمرار ارتفاع الأسعار “أنا مرتاح دوما… كلمة ‘قلق‘ ليست في قاموسي”.