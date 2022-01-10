أسعار النفط العالمية تصعد مع تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا

شهدت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 % إلى 81.91 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط لخام غرب تكساس

وصعدت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2 % إلى 79.05 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط 5 % الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.

ارتفاع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر

وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وطبقا لإحصاء لرويترز تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، قالت شركة النفط والغاز الوطنية قطر للطاقة أمس الأحد، إنها ستخفض في فبراير علاوة أسعار خاماتها فوق متوسط دبي/عُمان القياسي.

سيُباع الخام البحري القطري في فبراير عند 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط دبي/عمان، بينما سيُباع خام قطر البري بعلاوة دولارين، بحسب وثيقة منشورة على موقع قطر للطاقة.

كانت العلاوات في يناير 3.05 دولار للبرميل للخام البحري القطري و3.80 دولار للخام البري.

تراجع أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة

وتراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، حيث تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات بفعل اضطرابات كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا بجانب صدور تقرير التوظيف الأمريكي الذي جاء دون التوقعات وتأثيره المحتمل على سياسة المجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 24 سنتا توازي 0.3 % لتبلغ عند التسوية 81.75 دولار للبرميل.

وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 56 سنتا توازي 0.7 % لتبلغ عند التسوية 78.90 دولار للبرميل.

والخامان بصدد تسجيل زيادة تقترب من 5% في الأسبوع الأول من العام مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر مدفوعة بالمخاوف بشأن الإمدادات.

تراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

وارتفع المؤشران دولارا في وقت سابق من الجلسة، لكن سوق النفط، إلى جانب أسواق الأسهم ومؤشر الدولار، تعرضت لضغوط بعد أن جاءت أرقام التوظيف الأمريكية أقل مما كان متوقعا.

في الوقت نفسه، لا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، نمو الطلب.

وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19.