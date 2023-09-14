أسعار النفط العالمية تصعد مع تركيز الأسواق على شح المعروض

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد تراجعها قليلا في الجلسة السابقة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 92.05 دولار للبرميل في الساعة 12:02 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 88.71 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع، بينما تمسكت إلى حد بعيد بتقديرات نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.