أسعار النفط العالمية تصعد مع ارتفاع الطلب وسط شح الإمدادات

شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأمريكي، إذ أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس آب 22 سنتا بما يعادل 2 % إلى 120.79 دولار للبرميل بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 مايو أمس الثلاثاء.

أسعار النفط فى عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس تتقدم

وتقدمت أسعار النفط فى عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو مسجلة 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتا بما يعادل 0.2 % بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 مارس أمس الثلاثاء.

يتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا آخر لمخزونات الخام الأمريكي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى.

ارتفاع مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

ومع ذلك، أظهرت أرقام من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام.

تعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وإيجاد بديل عن الإمدادات الروسية المفقودة.

أسعار النفط ترتفع حوالي 1% أمس

وصعدت أسعار النفط حوالي 1% أمس الثلاثاء وأغلق الخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 13 أسبوعا بدعم من بواعث قلق بشأن الإمدادات، من بينها عدم التوصل لاتفاق نووي مع إيران وآفاق لنمو الطلب في الصين التي تخفف إغلاقات كانت فرضتها للسيطرة على الجائحة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت الأسبوع الماضي. وقد يعطي هبوط في مخزونات الخام دعما إضافيا للأسعار.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها اليوم الأربعاء.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.06 دولار، أو 0.9 %، لتسجل عند التسوية 120.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مايو.

الخام الأمريكى يغلق على ارتفاع مسجلا 119 دولار

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو0.8 %، لتبلغ عند التسوية 119.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى للتسوية منذ الثامن من مارس.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة والطلب على المنتجات البترولية كليهما سيرتفعان في 2022 .

واستمدت الأسعار دعما أيضا من توقعات بأن الطلب سيتعافى في الصين حيث تعود العاصمة بكين والمركز التجاري شنغهاي إلى الحياة العادية بعد إغلاقات استمرت شهرين.

وشكك محللون أيضا في أن إمدادات الخام العالمية سترتفع كثيرا في أعقاب قرار مجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي تقديم زيادات في الإنتاج.