أسعار النفط العالمية تصعد لكنها تسجل خسارة أسبوعية بضغط من عدم اليقين الاقتصادي

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وبريطانيا لكن العقود الآجلة تراجعت هذا الأسبوع بتأثير من أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الطلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا إلى 81.66 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا إلى 77.87 دولار للبرميل.

وسجل برنت خسارة أسبوعية بنسبة 5.4 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 5.6%.

وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 2% أمس الأول الخميس، إلى أدنى مستوياتهما منذ الإعلان غير المتوقع في أوائل أبريل نيسان عن تخفيضات الإنتاج من قبل بعض دول أوبك، بسبب مخاوف الركود وتضخم مخزونات البنزين الأمريكية.

وعززت بيانات المسح من منطقة اليورو وبريطانيا أسعار النفط يوم الجمعة.

وأظهرت عمليات المسح أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو تسارعت وتيرته بشكل غير متوقع هذا الشهر حيث شهدت صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل ارتفاعا قويا في الطلب بالفعل، مما عوض التباطؤ المتزايد في التصنيع.