أسعار النفط العالمية تصعد الخميس بفعل قلة المعروض وتفاؤل بتعافي الطلب من الصين

ارتفعت أسعار النفط العالمية في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على قلة المعروض وبتفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 87.02 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2 % إلى 80.71 دولار للأوقية.

وأعلنت مدينتا قوانجتشو وتشونجشينج الصينيتان أمس الأربعاء تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 ، بعد يوم من اشتباكات بين محتجين في قوانجتشو الواقعة في جنوب البلاد والشرطة وسط سلسلة احتجاجات على أشد قيود لمكافحة كوفيد-19 في العالم.

لكن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين كشف أمس الأربعاء أن نشاط الشركات انكمش أكثر في نوفمبر تشرين الثاني، مما يثير مخاوف بشأن العام المقبل.

ومن المتوقع أن يظل المعروض من النفط الخام محدودا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 13 مليون برميل، وهو أكبر مستوى منذ 2019 في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر . لكن إنتاج الخام الأمريكي تجاوز 12 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع لرويترز يوم الأربعاء إن قرار مجموعة أوبك+ عقد اجتماعها في الرابع من ديسمبر عبر الإنترنت يشير إلى انخفاض احتمال تغيير السياسة، الأمر الذي حد من مكاسب النفط.