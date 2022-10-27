أسعار النفط العالمية تصعد الخميس بدعم من قوة صادرات الخام الأمريكية

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل ارتفاعها متجاوزة 3% في الجلسة السابقة، بدعم من صادرات خام أمريكية قياسية مرتفعة وانخفاض الدولار، لكن المخاوف المستمرة حيال ضعف الطلب في الصين حدت من المكاسب في آسيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 95.89 دولاراً للبرميل. وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتاً، أو 0.2 %، إلى 88.10 دولاراً للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، إن “صادرات الخام الأمريكية القوية أثارت تفاؤلاً حيال الطلب ودفعت إلى عمليات شراء جديدة، لكن المخاوف من استمرار سياسات الصين الاقتصادية المضطربة في ظل القوة المتنامية للرئيس شي جين بينغ حدت من المكاسب في آسيا”.

ونبذ المستثمرون العالميون الأصول الصينية في وقت سابق من الأسبوع وسط مخاوف من أن التركيز على الأيديولوجية قد يفوق بشكل متزايد التركيز على النمو تحت حكم أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونج.

وقال البنك الدولي أمس الأربعاء إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% في عام 2023 بعد ارتفاعها 60 % هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن تباطؤ النمو العالمي وقيود مكافحة فيروس كورونا في الصين قد تؤدي إلى انخفاض أشد.

وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من ضعف الدولار، إذ شكلت قوة العملة الأمريكية حديثاً عاملاً واضحاً وراء كبح مكاسب سوق النفط.

وتراجع الدولار اليوم الخميس مع تزايد توقعات السوق لتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفه المتشدد إزاء رفع أسعار الفائدة.