أسعار النفط العالمية تصعد الجمعة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في أسواق النفط العالمية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على نحو أقل حدة بعد تصريحات لصانعى السياسة النقدية فى الفيدرالي، لكن المخاوف المتعلقة بانتعاش الطلب حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار النفط بالنسبة العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار أو 1.3% إلى 100.35 دولار للبرميل.

كما زادت أسعار النفط بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا أو 0.9% إلى 96.68 دولار للبرميل.

وقال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددًا فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمربكي)، أمس الخميس، إنهم يميلون إلى زيادة أخرى فى معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فى اجتماع السياسة النقدية للمركزى الأمريكى هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذى سارع المتعاملون إلى التأهب له، بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع معدلات الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع، أمس الخميس، وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير؛ أى قبل يوم من بداية العمليات العكسرية الروسية فى أوكرانيا.

استمرار التضخم يدفع أمريكا لرفع سعر الفائدة مجددًا فى يوليو

ذكرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية إن التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية استمر في الارتفاع في تقرير شهر يونيو، حيث وصل إلى ذروة أبقت الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما يتوقع الاقتصاديون.

وأوضحت أنه من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 8.8% عن العام السابق، مسجلًا أكبر قفزة منذ عام 1981، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج. ومقارنة بشهر مايو،

وارتفع المقياس المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.1%، مسجلًا الشهر الثالث في الشهور الأربعة الماضية الذي شهد فيه التضخم زيادة بنسبة 1% على الأقل.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستمر التضخم الأساسي في التباطؤ، ويتباطأ الآن للشهر الثالث. باستثناء الطاقة والغذاء، بينما كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر يونيو بنسبة 0.5%، مقارنة بـ0.6% في مايو.

واعتبرت شبكة “سى إن بى سى” إن ذلك سيكون قفزة بنسبة 5.7% على أساس سنوي في يونيو، انخفاضًا من 6% في مايو. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ذروته عند 6.5% في مارس.