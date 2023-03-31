أسعار النفط العالمية تصعد الجمعة وسط تراجع التضخم في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع إظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار لكن بالنسبة للشهر بأكمله تتجه أسعار النفط لتسجيل أسوأ أداء منذ نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 1309 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 % إلى 79.49 دولار للبرميل. وصعدت بذلك نحو 6% هذا الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا، أو 0.6 %، إلى 74.82 دولار وارتفع بذلك نحو 8% هذا الأسبوع.

لكن الخامين في طريقهما لتسجيل انخفاض شهري بنسبة 5% و3% على الترتيب بعد أن وصلا لأدنى مستوى منذ 2021 هذا الشهر بعد انهيار بنوك.

وعوضت أسعار النفط تلك الخسائر بشكل عام مع تراجع المخاوف بشأن احتدام أزمة مصرفية عالمية.

وارتفع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 % في فبراير على أساس شهري بالمقارنة بزيادة قدرها 0.6 % في يناير وتوقعات بوجود زيادة قدرها 0.4 % في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفعت أسعار النفط بعدما توقف إنتاج النفط في عدة حقول نفطية في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق أو تم تخفيضه عقب وقف صادرات النفط عبر خط أنابيب شمال البلاد.

ومما أرسل أيضا مؤشرات تدعم الأسعار إظهار بيانات تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأدنى مستوى في عامين وأيضا زيادة أنشطة التصنيع الصينية في مارس.

وقالت مصادر إن من المرجح أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على الالتزام باتفاق الإنتاج الحالي في اجتماع يوم الإثنين مع تعافي أسعار النفط عن مستويات متدنية سجلتها في الآونة الأخيرة.

وكشف مسح لرويترز أن أوبك ضخت 28.90 مليون برميل يوميا هذا الشهر مما يشكل انخفاضا بواقع 70 ألف برميل يوميا بالمقارنة بفبراير. وانخفض الإنتاج أكثر من 700 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع سبتمبر.