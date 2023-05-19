أسعار النفط العالمية تصعد الجمعة مع انحسار مخاطر تخلف أمريكا عن سداد ديونها

سجلت أسعار النفط العالمية صعودًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من 1% في اليوم السابق، مع تفاؤل المستثمرين الحذِر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا، أو 1%، إلى 76.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، أو 0.95، إلى 72.48 دولار.

وقال يب يون رونج، خبير الأسواق في آي.جي: “أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة”.

وجدَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الأسبوع الحالي، عزمهما على التوصل إلى اتفاق قريبًا لرفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات، بحلول يوم الأحد.

ولا تزال المعنويات متباينة، إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بشأن تحاشي الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد ديونها، وبين بيانات التضخم التي قد تنذر بأن البنوك المركزية في العالم سترفع أسعار الفائدة.

كما يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقًا لاثنين من صُناع السياسات الاتحاديين.