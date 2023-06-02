أسعار النفط العالمية تصعد الجمعة مع إقرار الكونجرس الأمريكي مشروع قانون سقف الدين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط انتعاش المعنويات نتيجة إقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي وفي وقت قيمت فيه الأسواق احتمالية تنفيذ “أوبك+” خفضًا في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتًا أو 0.96% إلى 74.99 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا أو 0.94% إلى 70.76 دولار للبرميل، وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر.

وتلقّت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في “الكونجرس” يعلّق سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، إضافة إلى مؤشرات، في وقت سابق، على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، مشروع قانون سقف الدين، مما تسبَّب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة بالأسواق المالية.

كما تلقّت معنويات السوق دعمًا من بيانات مخزونات الخام الأمريكية، الصادرة يوم الخميس عن إدارة معلومات الطاقة التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام، الأسبوع الماضي.

وتحوّل تركيز المستثمرين لاجتماع يُعقد في الرابع من يونيو لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، من بينهم روسيا، وهو تحالف معروف باسم “أوبك+”.

وخلال الاجتماع، سيقرر وزراء من الدول الرئيسية المنتجة للنفط بشأن المزيد من عمليات محتملة لخفض الإنتاج لدعم عائدات الحكومات.

وتباينت التوقعات والمؤشرات بشأن مثل هذا الخفض المحتمل، إذ ذكرت “رويترز” ومحللون من بنوك، منها إتش.إس.بي.سي، وجولدمان ساكس، أنه من غير المحتمل تنفيذ المزيد من عمليات خفض الإنتاج من “أوبك+”، وأن التحالف سيتبنى نهج الانتظار ومعرفة ما ستئول إليه الأوضاع.

لكن مراقبين آخرين للسوق أشاروا إلى أن بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية من الصين والولايات المتحدة قد ترجّح اتخاذ “أوبك+” قرار المزيد من الخفض.