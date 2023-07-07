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أسعار النفط العالمية تصعد الجمعة في التعاملات المبكرة.. وخام برنت فوق 76 دولارا

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زادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.6% إلى 76.97 دولار للبرميل

أسعار النفط العالمية تصعد الجمعة في التعاملات المبكرة.. وخام برنت فوق 76 دولارا
محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:12 ص, الجمعة, 7 يوليو 23

سجلت أسعار النفط العالمية صعودًا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ أدت قوة الطلب لتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما فاق أثر المخاوف من تبِعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.6% إلى 76.97 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا بما يعادل أيضًا 0.6% إلى 72.24 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو 2%، للأسبوع الثاني على التوالي.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:12 ص, الجمعة, 7 يوليو 23