أسعار النفط العالمية تصعد الجمعة في التعاملات المبكرة.. وخام برنت فوق 76 دولارا

سجلت أسعار النفط العالمية صعودًا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ أدت قوة الطلب لتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما فاق أثر المخاوف من تبِعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.6% إلى 76.97 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا بما يعادل أيضًا 0.6% إلى 72.24 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو 2%، للأسبوع الثاني على التوالي.