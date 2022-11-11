أسعار النفط العالمية تصعد الجمعة بعد تراجع مخاوف من ركود أمريكي

صعدت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل انحسار المخاوف من حصول ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4% بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بتقويص الطلب على الوقود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3 %، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش لتواصل صعودا 1.1 % بالجلسة السابقة.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.3 %، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8 %في الجلسة السابقة.

لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأمريكي بأكثر من ستة بالمئة بينما هبط برنت نحو 5%.

وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن التضخم الأمريكي كان أضعف من المتوقع، مما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

ويعزز ضعف الدولار الأمريكي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن المحليين قالوا إن الخطر الذي لا تزال الصين تمثله على الطلب حد من مكاسب الأسعار، مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في قوانغتشو، وهي مركز تصنيع في البلاد، حيث طلبت السلطات من السكان العمل من المنزل.

وقال محللو إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إنه إلى جانب العمل من المنزل، الذي يقلل التنقل والطلب على الوقود، ظل السفر عبر الصين ضعيفا، إذ يخشى السكان أن يعلقوا في مناطق الحجر الصحي.

وكانت آمال في أن تخفف الصين سياسة عدم انتشار فيروس كورونا قد أدت إلى انتعاش النفط الأسبوع الماضي، لكن تصريحات مسؤولي الصحة هذا الأسبوع أوضحت أنهم سيواصلون التصدي بحزم لأي تفشي.