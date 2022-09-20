أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء وسط تراجع الدولار

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أسواق النفط العالمية تزامنا مع تراجع سعر العملة الأمريكية “الدولار” وسط تزايد التوقعات بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب اليوم الثلاثاء وغدا.

وتمكن النفط من تعويض المكاسب الصغيرة. كما كشف تقرير داخلي عن تخلف أوبك + عن الوصول هدفها من إنتاج النفط بمقدار 3.583 مليون برميل يوميًا خلال شهر أغسطس الماضي.

كما أخطأت المنظمة هدفها في يوليو بمقدار 2.89 مليون برميل في اليوم. في غضون ذلك، أثرت توقعات انخفاض الطلب، مثل تقدير وكالة الطاقة الدولية للنمو السلبي للطلب في الربع الرابع، على السوق، مما دفع النفط للهبوط بنسبة 3.5٪ ليصل إلى 82 دولارًا للبرميل.

على صعيد التداولات، ارتفع سعر خام غرب تكساس تسليم في أكتوبر بنسبة 0.45 ٪ ليتداول مقابل 85.40 دولار للبرميل.

وصعد أسعار خام برنت للتسليم في نوفمبر بنسبة 0.35٪ ليتداول بسعر 92.07 دولار للبرميل. وذلك في الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت جرينتش.

في أخبار أخرى، قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو يوم الثلاثاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتناع عن فرض المزيد من العقوبات على موسكو، لأن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الطاقة بصورة أكبر.