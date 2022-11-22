أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء وسط تهديدات من روسيا بشأن الصادرات

صعدت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تهديدات من روسيا بوقف صادرات الخام لأي دولة تطبق سقفًا للأسعار، بينما لا تزال مخاوف الركود وانتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين تؤثر على الأسواق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان، أن بلاده لا تخطط لتصدير الخام أو المنتجات النفطية إلى الدول التي تضع سقفًا لأسعار النفط، وذلك بينما تسعى دول المجموعة السبع لإعلان السقف السعري خلال أيام.

ووفقا لوكالة “رويترز”، قالت تينا تنج المحللة لدى مؤسسة “سي إم سي ماركتس” إن تراجع الدولار كان العامل الرئيسي الذي دعم أسعار النفط خلال اليوم، حيث يجعل ضعف الدولار السلعة أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.32% أو بنحو 20 سنتًا إلى 87.65 دولار للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.11% أو 9 سنتات إلى 80.13 دولار للبرميل.