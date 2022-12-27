أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء مع استمرار الصين في تخفيف سياسة «صفر كوفيد»

سجلت أسعار النفط العالمية صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من إعلان الصين أنها ستلغي قواعد الحجر الصحي ذات الصلة بفيروزس كورونا المستجد كوفيد-19″ على المسافرين الوافدين في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت الصين أنها لن تُخضع المسافرين الوافدين إلى الحجر الصحي اعتبارًا من أوائل يناير المقبل، وبذلك تنهي التدابير التي اتخذتها بكين مؤخرًا الجزء الأكبر من الإجراءات المقيدة التي فرضتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بموجب سياسة “صفر- كوفيد”.

أما في الولايات المتحدة، أجبر الطقس القاسي أكبر مصفاتي تكرير في البلاد “موتيفا بورت آرثر” و”ماراثون جالفستون باي” على التوقف عن إنتاج البنزين والديزل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.85% أو 71 سنتًا إلى 84.63 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:58 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.83% أو 66 سنتًا عند 80.22 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط لإنهاء 2022 بمكاسب طفيفة بعد تعرض السوق للضرر هذا العام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وأخيرًا مع موجة من الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في الصين مع تخفيف القيود. ‏