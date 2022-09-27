أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء مع تحول التركيز إلى تخفيضات محتملة في الإمدادات

صعدت أسعار النفط بنحو 1% في أسواق النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في اليوم السابق وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك+ قد يشرع في خفض الإنتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر 1.17 دولار أو 1.39% إلى 85.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، بينما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر باقع 1.13 دولار إلى 77.84 دولار للبرميل.

وتراجع سعر الدولار يوم الثلاثاء عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما والذي كان لامسه في يوم الإثنين، مما أضفى بعض الشعور بالاطمئنان على سوق النفط.

وفي جلستي التداول السابقتين، انخفض سعر خام برنت 7.1%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 8.1% تحت ضغط ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى وكذلك المخاوف المتزايدة من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الطلب على الوقود.

وفي رد فعل على الانخفاضات الأخيرة، ألمح مسؤولون من كبار المنتجين إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس الإثنين إن تحالف أوبك+ يراقب الوضع في أسواق الخام وإنه يريد الحفاظ على التوازن في الأسواق.

وأوضح في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي : “لا نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو انهيارها”.

وقال محللون إن عمليات البيع الإضافية في أسواق النفط قد تؤدي إلى تدخل أوبك+ لدعم الأسعار من خلال خفض إنتاجها بشكل جماعي.

وعززت مجموعة أوبك+ الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب انهيار الطلب الناجم عن تفشي جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فقد أخفق التكتل في الأشهر الأخيرة في الوفاء بزيادات مخطط لها في الإنتاج، مما قد يقوض فعالية أي تخفيضات مُعلنة للإمدادات.