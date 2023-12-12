أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة والمخاوف من فائض المعروض تستمر

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.

وبحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.4 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل.

وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة “سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم لتحديد اتجاه صانعي السياسة الأمريكيين في اجتماعهم القادم”.

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الثلاثاء، في حين سينتهي يوم الأربعاء اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر ت أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.