أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء بفعل مخاوف قلة الإمدادات وانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتعوض بعض خسائرها في وقت سابق من الجلسة وبعد صعود بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من قلة الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسوية سبتمبر 17 سنتا إلى 106.51 دولار للبرميل.

وارتفع أسعار الخام 5.1 % أمس يوم الاثنين وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل الماضي.

وزادت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 36 سنتا إلى 102.96 دولار للبرميل. وقفز الخام 5.1 % أمس الاثنين في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو الماضي.

وينقضي أجل عقد أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر الأكثر تداولا 99.74 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا.

واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأمريكي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار يوم الثلاثاء. وحومت العملة الأمريكية عند أدنى مستوى في أسبوع، الأمر الذي يجعل النفط المقوم بالدولار أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.