أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء بعد سقف أسعار الخام الروسي واجتماع «أوبك+»

صعدت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن دخل سقف حددته مجموعة الـ7 لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ الإثنين جنبا إلى جنب مع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش. فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 77.63 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية.

يأتي الحد الأقصى لسعر النفط الروسي الذي فرضته مجموعة السبع في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

ويأتي سقف السعر، الذي تفرضه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، إلى جانب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

في غضون ذلك، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، يوم الأحد على التمسك باتفاقهم في أكتوبر على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا الأسبوع الماضي على وضع حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحرا.

وفي الصين، خفف المزيد من المدن قيود كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتضرر النشاط التجاري والتصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام من خلال إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.