أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار ومشاكل العرض

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بهبوط سعر الدولار الأمريكي ومشاكل العرض، فيما ألقى شبح انخفاض الطلب على الوقود من الصين بظلاله على المكاسب مع استمرارها في سياستها الصارمة للقضاء على جائحة فيروس كوورنا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أي 0.9 % إلى 92.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أي 1% إلى 86.32 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين من بينهم الجنيه الإسترليني- إلى أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر الجاري.

ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى، مما يزيد من احتمال إقبالهم على الشراء.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر الجاري