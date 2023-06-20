أسعار النفط العالمية تصعد الثلاثاء بدعم من قرار بنك الصين

حققت أسعار النفط الخام ارتفاعا ملحوظا بتعاملات اليوم الثلاثاء؛ بدعم من قرار بنك الصين الصادر اليوم بخفض أسعار الفائدة على الإقراض، من أجل دعم وتعزيز التعافي الاقتصادي في الصين- ثاني أكبر مستورد لخام النفط عالميا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي هذا في ظل بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق باستقرار العلاقات الأمريكية الصينية، بالإضافة لاستمرار عدم استئناف صادرات النفط من شمال العراق والتي تقدر بأكثر من 400 ألف برميل يوميا؛ مما عزز المخاوف حول احتمالية نقص تدفقات النفط بالأسواق.

وعلى هامش تداولات اليوم، سجلت العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا بنسبة بلغت 0.84% ووصل إلى 76.71دولارا للبرميل؛ بالإضافة إلى صعود العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.69% وتسجيلها نحو 71.68 دولارا للبرميل.

ولقد صعدت أسعار النفط على خلفية تداولات اليوم، مدعومة بقرار بنك الصين الصادر اليوم، حيال خفضها لأسعار الفائدة على الإقراض؛ هذا وخفضت الصين سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام و5 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما، في محاولة منها لتعزيز ودعم النمو الاقتصادي للبلاد؛ مما رفع معنويات الأسواق فيما يتعلق بتوقعات الطلب على النفط من قبل الصين، وهذا بدوره ساهم في ارتفاع أسعار النفط.

وأيضا؛ شهدت أسعار النفط الخام دعما ملحوظا خلال تداولات اليوم، وذلك بعد أن علق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين؛ أمس الاثنين؛ قائلا بأن العلاقات بين الولايات المتحدة إحدى كبار مستهلكي خام النفط عالميا- والصين تمضي في الطريق الصحيح، مضيفا بأن زيارة مسؤولة إلى الصين قد أحرزت تقدما كبيرا، مما رفع معنويات الأسواق حول احتمالية تزايد الطلب على النفط الخام من قبل كبار مستهلكي خام النفط بالعالم الولايات المتحدة والصين، بما قدم دعما ملحوظا لأسعار النفط الخام بتداولات اليوم.