أسعار النفط العالمية تصعد الإثنين مدعومة بتعافي الطلب الصيني وضعف الدولار

سجلت أسعار النفط العالمية صعودا خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد بداية ضعيفة حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0410 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 82.97 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.26% إلى 76.88 دولار للبرميل.

ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة حسبما قال محللون في (يه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح يوم الإثنين.

ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار النفط.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا من تصريحات أدلى بها أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمس الأحد بخصوص الطلب الصيني على الخام.