أسعار النفط العالمية تصعد الإثنين في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط توقعات بتقليص الإمدادات

سجلت أسعار النفط صعودا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ اعتبارا من مايو، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 % إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 % إلى 80.84 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو .

وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأمريكية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأمريكي لن يرتفع في المدى القريب.