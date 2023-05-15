أسعار النفط العالمية تصعد الإثنين.. خام برنت يصل إلى 75.32 دولار

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، عاكسة تراجعات مبكرة إثر تأثير مخاوف قلة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين عالميين، على التفاؤل بخصوص قلة الإمدادات بفعل أي تخفيضات للإنتاج من مجموعة «أوبك+»، واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطياتها.

ارتفاع أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار، بما يعادل 1.66% إلى 75.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:32 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار، بما يعادل 1.70% إلى 71.21 دولار للبرميل.

يُشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة تراجع متصلة على أساس أسبوعي منذ سبتمبر 2022، بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بسبب وجود “احتمال كبير” لتخلف تاريخي عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو.

وسعى المستثمرون لملاذات آمنة مثل الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز العملة الأمريكية وجعل السلع الأولية المقومة بها أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

تخفيضات في الإنتاج

وأعلنت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين للنفط منهم روسيا، في أبريل الماضي، عن تخفيضات إضافية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا ليصل حجم الخفض الكلي في الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميًا.

وقال وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، -آنذاك- إن من غير المتوقع أن يشارك العراق في المزيد من التخفيضات في إنتاج النفط في إطار مجموعة «أوبك+» في الاجتماع المقبل للمجموعة في يونيو.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، لأعضاء مجلس النواب، إن الولايات المتحدة قد تبدأ إعادة شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي بعد استكمال عملية بيع بموافقة من الكونجرس في يونيو المقبل.