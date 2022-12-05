أسعار النفط العالمية تصعد الإثنين بعد تمسك «أوبك+» بأهداف الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 2 % بعد أن أبقت دول “أوبك+” على أهدافها المتعلقة بالإنتاج، و قيام المزيد من المدن الصينية بتخفيف القيود ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2 % إلى 41.87 دولار للبرميل، بينما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2 % إلى 62.81 دولار للبرميل.

كانت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بداية من نوفمبر ، وحتى نهاية عام 2023.