أسعار النفط العالمية تصعد الإثنين بشأن اضطرابات القطاع المصرفي

سجلت أسعار النفط العالمية صعودا في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4% إلى 75.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتا أو 0.6%.

وارتفع برنت 2.8% الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8% بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق في شركة آي.جي إن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة انتعاش مريح وجزء من تصحيح بعد انخفاض بنسبة 16 بالمئة في الأسبوعين الماضيين.

وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، إن موسكو تقترب جدا من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى حوالي 9.5 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لرويترز يوم الجمعة أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي في أبريل مما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.

وبالنظر إلى النفط الخام، فإن صادرات المنتجات النفطية الروسية هي الأكثر تضررا حتى الآن من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.