أسعار النفط العالمية تصعد الإثنين بدعم من أمال زيادة الطلب الصيني

سجلت أسعار النفط صعودا بنسبة 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين لتواصل مكاسبها التي بدأتها في الجلسة السابقة، فيما خففت الصين بعض القيود ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت تعاقدات خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة ولكنها تخلت فيما بعد عن بعض المكاسب.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت في آخر تعاملات 31 سنتا أو 0.3 % إلى 96.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 1.1 % عند الإغلاق يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 % إلى 89.19 دولار للبرميل بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9 في المئة.

وواصلت أسعار السلع الأساسية صعودها الجمعة الماضية بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت مؤسسة أي.إن.جي في مذكرة إن “أحدث تخفيف في متطلبات الحجر الصحي هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن من المرجح أن تحتاج السوق إلى مزيد من التيسير إذا كان هذا الحماس الأخير سيستمر”.

وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفا بعد أن طلبت مصاف كثيرة رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر، رغم أن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع سعر النفط.