أسعار النفط العالمية تصعد الإثنين بدعم من تخفيف قيود كورونا في الصين

استعادت أسعار النفط العالمية قوتها اليوم الإثنين 19 ديسمبر وارتفعت بعد الهبوط الذي شهدته بأكثر من دولارين للبرميل في جلسته السابقة، بسبب حالة التفاؤل بشأن قيام الصين بتخفيف قيود فيروس كورونا وتعافي الطلب على النفط، وطغى هذا التفاؤل على المخاوف بشأن الركود العالمي.

وفي تمام الساعة 1:06 مساءا بحسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، شهدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير ارتفاعًا بقيمة 98 سنتًا بنسبة 0.24% ووصل إلى سعر 80.08 دولار للبرميل.

أسعار النفط العالمية

شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بقيمة 1.28 دولارا بنسبة 1.72% ووصل إلى سعر 75.57 دولار للبرميل.

في حين تشهد دولة الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط أول موجة من ضمن ثلاث موجات متوقعة لفيروس كورونا خاصة بعد أن خففت الصين من قيود التنقل.

وقالت تينا تنج المحلة في سي إم سي ماركتس أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فإن التفاؤل بسبب تخفيف السياسة المتعلقة بكورونا وإعادة الفتح يساهمان في تحسين التوقعات بالنسبة للطلب على النفط.

وفي نفس السياق تخطط الصين لزيادة الرحلات الجوية حتى تتمكن من استعادة متوسط حجم رحلات الركاب اليومية لتعود إلى نسبة 70% كما كانت في عام 2019 بحلول يوم 6 يناير.

وواصلت صادرات الصين من البنزين والديزل ارتفاعها في شهر نوفمبر الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، واندفعت المصافي من أجل استخدام حصصها التصديرية في العام الحالي 2022 ومن أجل بيع المخزون المتزايد منه.

علمًا بأن خام برنت وغرب تكساس الوسيط قد شهدوا ارتفاعًا بأكثر من 3% الأسبوع الماضي؛ خاصة وسط إغلاق خط الأنابيب من كندا إلى الولايات المتحدة في محاولة من شركة تي سي للطاقة المشغلة من أجل إزالة التسرب النفطي، وتسبب إغلاق خط الأنابيب الناقل لـ 622 ألف برميل من الخام الكندي إلى مصافي التكرير الأمريكية يوميًا إلى دعم أسعار درجات الخام الأمريكي الثقيل ودفعها للارتفاع.