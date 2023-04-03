أسعار النفط العالمية تصعد الإثنين بأكثر من 5% بعد قرار دول «أوبك+» بخفض الإنتاج

شهدت أسعار النفط العالمية صعودا حادا خلال تعاملات اليوم الإثنين بعدما أعلنت دول “أوبك+” على غير المتوقع عن تخفيضات الإنتاج، مما قد يضيف إلى الضغوط التضخمية التي قد تجبر البنوك المركزية حول العالم على إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلن منتجون رئيسيون للنفط في مجموعة “أوبك+” أمس الأحد في بيانات مستقلة عن خفض طوعي إجمالي للإنتاج يتجاوز مليون برميل يوميًا، ويشمل ذلك إعلان السعودية خفضًا طوعيًا في إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداء من مايو وحتى نهاية 2023، وذكر مصدر مسؤول بوزارة الطاقة أن هذه الخطوة تعد إجراءًا احترازيًا يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

وبعد ساعات من قرار “أوبك+”، رفع “جولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت من 90 دولارًا إلى 95 دولارًا للبرميل بنهاية العام، كما عزز توقعه للسعر للعام المقبل إلى 100 دولار للبرميل بدلاً من 97 دولارًا في التقدير السابق.

وعلق “دانييل هاينز” كبير محللي السلع لدى “إيه إن زد” على تلفزيون “بلومبرج” قائلاً: احتمال وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بنهاية العام ازداد بالتأكيد بعد هذه الإجراءات.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوينو 5.32% أو 4.25 دولار عند 84.14 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقلصت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو مكاسبها إلى 5.25% أو 3.97 دولار لتتداول عند 79.64 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق اليوم بحوالي 8%، في أكبر وتيرة ارتفاع يومية في أكثر من عام.