أسعار النفط العالمية تصعد الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة، حيث أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية، مثل السلع الأولية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويجيء الارتفاع في أسعار النفط وسط مكاسب في أسواق الأسهم وظهور علامات على تجدد الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر بواقع 46 سنتا، أو 0.5%، إلى 90.49 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 83.69 دولار للبرميل، بزيادة 87 سنتا، أو 1.1%.

وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت 1.7% وهبط الخام الأمريكي 3.1% وصولا إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بفعل تقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

كما تلقت أسعار النفط دعما من الإقبال على المخاطرة والذي انتعش بفضل أرباح الشركات الأمريكية المشجعة وصعود أسواق الأسهم.