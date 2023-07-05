أسعار النفط العالمية تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 76.56 دولار

ارتفعت أسعار النفط العالمية ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مرتدة من خسائر مبكرة محت مكاسب الجلسة السابقة وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يكبح الطلب على الوقود طغت على أثر توقعات بمزيد من تقليص الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج أعلنتها السعودية وروسيا لشهر أغسطس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت السعودية قد أعلنت، يوم الإثنين 3 يوليو، تمديد الخفض الإضافي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، لمدة شهر آخر، خلال أغسطس المقبل، مع إمكان تمديده، ثم أعقبه قرار روسيا خفض صادرات النفط طوعًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا خلال الشهر نفسه، لدعم استقرار السوق العالمية وتوازنها.

أسعار النفط العالمية اليوم

ارتفع خام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.41 % إلى 76.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.77 دولار للبرميل، بارتفاع 1.98 دولار أو 2.84 % عن إغلاق يوم الاثنين، إذ كان يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

أكد توموميتشي أكوتا كبير الاقتصاديين في ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات “تعرضت أسعار النفط لضغط مرة أخرى بسبب استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأوضح أكوتا: “نرجح أن تستمر السوق في التحرك في كلا التجاهين لبعض الوقت مع التركيز على المؤشرات الاقتصادية في الصين والسياسة النقدية للبنوك المركزية”، متوقعا تداول خام برنت حول 75 دولارا للبرميل.

تمديد الخفض الطوعي

أعلنت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الاثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى أغسطس ، فيما تطوعت روسيا والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس آب 500 ألف برميل يوميا و20 ألف برميل يوميا على الترتيب.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا