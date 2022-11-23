أسعار النفط العالمية تصعد الأربعاء بعد بيانات عن هبوط مخزونات النفط الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن طغت بيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود في غمرة تشديد القيود ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو0.3% إلى 81.20 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود كل الخامين القياسيين بنحو 1% أمس الثلاثاء بعد أن عززت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي وقال فيها إن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط. وتجتمع أوبك + لمراجعة الإنتاج في الرابع من ديسمبر.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكي نحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر وذلك حسبما قالت مصادر السوق.

وكان محللون قد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا قدره 1.1 مليون برميل في المتوسط في مخزونات الخام.