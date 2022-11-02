أسعار النفط العالمية تصعد الأربعاء بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية

صعدت أسعار النفط بأكثر 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في أعقاب التراجع المفاجئ الذي شهدته مخزونات الخام الأمريكية، مما يشير إلى استمرار الطلب رغم الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قللت النمو العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أي 1.2%، إلى 95.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0441 بتوقيت جرينتش، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار، أي 1.4%، إلى 89.63 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة على خلفية ضعف الدولار الأمريكي وبعد منشور غير مؤكد على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر أن الحكومة الصينية ستدرس طرق تخفيف قيود كوفيد-19 اعتبارا من مارس 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي إشارة إيجابية أخرى بالنسبة للطلب، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وفقا لمصادر في السوق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بسحب 1.4 مليون برميل.

وتراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا مقابل أقرانه الرئيسيين، في ظل قلق المتعاملين قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يعكس زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.

وكانت سياسة (صفر كوفيد) في الصين عاملا رئيسيا في كبح جماح أسعار النفط، إذ أدت عمليات الإغلاق المتكررة إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد تؤدي الاضطرابات المحتملة جراء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والذي يبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر إلى رفع الأسعار.

وسيتبع هذا الحظر، وهو رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، وقف واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير.