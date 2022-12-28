أسعار النفط العالمية تصعد الأربعاء بدعم آمال تعافي الطلب في الصين

شهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تفاؤل الأسواق بتعافي الطلب على الوقود مع مواصلة الصين تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 31 سنتا أو 0.4 % إلى 84.64 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 % إلى 79.75 دولار للبرميل.

وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء.

وتأتي آمال تعافي الطلب على الوقود في الصين مع تحرك ثاني أكبر اقتصاد عالمي نحو إعادة فتح الحدود في الشهر المقبل بعد ثلاثة أعوام من أشد قيود على الانتقالات والأنشطة التجارية لمواجهة تفشي كوفيد-19.

كما تلقت الأسعار دعما من أنباء أشارت إلى أن روسيا تسعى لحظر مبيعات النفط بدءا من أول فبراير للبلدان التي التزمت بالحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة السبع الكبرى في الخامس من ديسمبر، وذلك وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين.