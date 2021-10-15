طاقة

أسعار النفط العالمية تصعد إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفعت أسعار النفط ، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018. وارتفعت صباح اليوم العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل…

محمود خاطر 11:49 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21 11:49 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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ارتفعت أسعار النفط ، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وصعد مزيج “برنت” فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

وارتفعت صباح اليوم العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 1.04% إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

فيما تم تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 82.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.96% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته التداولات.

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ويأتي ارتفاع أسعار النفط وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وانتعش الطلب على النفط مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

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كذلك أشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

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بقلم محمود خاطر

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